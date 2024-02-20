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    «Сибирь» всухую обыграла «Ладу» в матче КХЛ

    «Сибирь» — «Лада»: счет матча 3:0, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Сибирь Лада
    «Сибирь» одержала уверенную победу над «Ладой» (3:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Сибирь»
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    «Сибирь»

    В составе новосибирской команды голы записали на свой счет Артём Михеев, Георгий Белоусов и Владимир Бутузов в большинстве.

    КХЛ. Регулярный чемпионат.
    «Сибирь» — «Лада» 3:0 (2:0, 1:0, 0:0).
    Голы: Михеев — 13 (Морозов), 10:28 — 1:0. Белоусов — 7 (Шашков), 14:36 — 2:0. Бутузов — 12 (бол. Белоусов, Мерфи), 23:16 — 3:0Вратари: Красоткин — Подъяпольский 00:00 — 40:00 (Трушков 40:00 — 60:00)Броски: 35 (11+16+8) — 20 (8+4+8)Штраф: 4 — 8

    После этого матча «Сибирь» занимает 10-е место в таблице Востока с 64 очками в активе. Команда уже потеряла теоретические шансы на выход в плей-офф. «Лада» располагается на 7-й позиции с 72 баллами.

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