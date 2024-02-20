Ротенберг: Эмоций не хватило у ребят, чтобы этот матч вытащить

Главный тренерподвел итог матча против(0:3).

«Ожидали тяжёлой игры, очень быстрая команда "Северсталь". Особенно после "Торпедо", тяжелейшая игра была для нас, много эмоций отдали. Все игры у нас с самыми сильными соперниками. Понимали, что будут высокие скорости, хорошо подготовились, но сегодня эмоций не хватило у ребят, чтобы этот матч вытащить. Но это хоккей. Мало бросков в начале игры? Обе команды любят играть с шайбой, где-то свежее эмоционально выглядел соперник, поэтому и не хватало этих эмоций, чтобы доводить шайбу до ворот, как мы умеем это делать. Надо отдать должное сопернику, они не дали сыграть нам так, как мы умеем.

Все, кто приезжают на "СКА-Арену", получают новый опыт. Это совершенно по-другому играть на таком стадионе. Вот ребята из Череповца никогда не играли при 20 тысячах болельщиках. Эмоциональный подъём для соперников. Все, кто сюда приезжают, играют матч жизни», — цитирует Ротенберга «Чемпионат».

После этого матча «Северсталь» занимает 5-е место в таблице Запада с 80-ю очками в активе. СКА — на 1-й позиции (93 балла).