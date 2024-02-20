2-й таймПСВ — Боруссия ДортмундОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Боруссия» ДортмундПСВ — «Боруссия» Дортмунд. Онлайн
    Все новости спорта

    Ротенберг: Эмоций не хватило у ребят, чтобы этот матч вытащить

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ СКА Северсталь
    Главный тренер СКА Роман Ротенберг подвел итог матча против «Северстали» (0:3).

    Роман Ротенберг
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Роман Ротенберг

    «Ожидали тяжёлой игры, очень быстрая команда "Северсталь". Особенно после "Торпедо", тяжелейшая игра была для нас, много эмоций отдали. Все игры у нас с самыми сильными соперниками. Понимали, что будут высокие скорости, хорошо подготовились, но сегодня эмоций не хватило у ребят, чтобы этот матч вытащить. Но это хоккей. Мало бросков в начале игры? Обе команды любят играть с шайбой, где-то свежее эмоционально выглядел соперник, поэтому и не хватало этих эмоций, чтобы доводить шайбу до ворот, как мы умеем это делать. Надо отдать должное сопернику, они не дали сыграть нам так, как мы умеем.

    Все, кто приезжают на "СКА-Арену", получают новый опыт. Это совершенно по-другому играть на таком стадионе. Вот ребята из Череповца никогда не играли при 20 тысячах болельщиках. Эмоциональный подъём для соперников. Все, кто сюда приезжают, играют матч жизни», — цитирует Ротенберга «Чемпионат».

    После этого матча «Северсталь» занимает 5-е место в таблице Запада с 80-ю очками в активе. СКА — на 1-й позиции (93 балла).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Огорчит ли «Наполи» «Барселону»?
  • «Наполи» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Прервет ли «Порту» победную поступь «Арсенала»?
  • «Порту» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «Ак Барс» продолжит побеждать на домашнем льду?
  • «Ак Барс» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 2.22
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.08
  • Экспресс дня 21 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Наполи — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Порту — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Ак Барс — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Спартак — Астана
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  3.36
  • Прогноз на матч Броук Бойз — Кызылжар
  • Футбол
  • Завтра в 12:00
    •  5.50
  • Прогноз на матч Порту — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Остапенко — Калинская
  • Теннис
  • Сегодня в 12:30
    •  2.39
  • Прогноз на матч Вондроушова — Самсонова
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бои Прочие