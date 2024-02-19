Ягр: Лучшие сезоны были в «Питтсбурге», спасибо вам за это

Легендарный нападающийвыступил с речью на торжественной церемонии выведения его 68-го номера на домашней арене «Пингвинз».

«Считаю ли я Питтсбург своим домом? В этом нет никаких сомнений. Когда вы спросите кого-нибудь в мире, в Чехии или в Европе и скажете "Яромир Ягр", они ответят: "Питтсбург Пингвинз", хотя я много где играл после этого.

Болельщики и жители Питтсбурга всегда поддерживали меня с первого моего появления здесь. Ребята, вы значительно облегчили мне задачу закрепиться в НХЛ. Наверное, это были лучшие годы в моей жизни, так что спасибо вам за это.

Марио Лемье и все эти парни из 90-х сделали меня таким, какой я есть, не только на льду, но и за его пределами. Они оказали большое влияние на то, кем я являюсь сейчас. Тогда мне было 18 лет, и я провёл с ними очень много времени. Моих родителей здесь не было, так что они были моими наставниками.

Я помню, как мой первый тренер Боб Джонсон всегда говорил: "Сегодня отличный день для хоккея". Я собираюсь немного изменить его фразу и сказать: "Сегодня отличный день для меня", — сказал Ягр на торжественной церемонии.

Напомним, что Ягр выступал за "Питтсбург" в период с 1990 по 2001-й год. Вместе с "пингвинами" чех 2 раза выигрывал Кубок Стэнли.