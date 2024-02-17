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    Кравец: Надо было вылезать из небольшой ямы

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Авангард Металлург Мг
    Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец высказался о матче против «Металлурга» (3:0).

    Михаил Кравец
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    Михаил Кравец

    «Очень рад победе после двух тяжелых игр на выезде, надо было вылезать из этой небольшой ямы. Мы сегодня это сделали, несмотря на то что несколько ребят у нас заболели, но те, кто вышел играть, сделали всё и даже больше, чтобы победить.

    Играли достаточно уверенно, "Металлург" — серьёзный соперник. Ошибки были, но делали правильные действия, вратарь держал счёт и очень помогал команде. Ещё меня порадовало, что "Авангард" установил рекорд по забитым голам за сезон. Это тем, кто говорит, что у нас слабо забивают», — цитирует Кравца «Чемпионат».

    После этого матча «Авангард» обогнал в Восточной конференции «Металлург» и теперь имеет 88 очков после 64 матчей. У магнитогорцев на одно меньше.

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