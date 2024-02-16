Федоров: Наша концентрация, наш настрой на все 60 минут оставляет желать лучшего

Главный тренерподвел итог матча против(4:5 ОТ).

«Интересная концовка была. К сожалению, мы сыграли безалаберно, пропустив в большинстве. Наши ребята не поняли, что играли хороший матч. Начало встречи не задалось, но мы вернулись в игру. Многие вещи получались. К сожалению, за 2 минуты и 30 секунд наделали кучу ошибок и не довели дело до логического конца.

По горячим следам сложно что-то сказать. Наша концентрация, наш настрой на все 60 минут оставляет желать лучшего. Не знаю, что расслабило в конце. Всё что угодно могло быть. Сейчас можно любое слово назвать и сказать, что это расслабляет. Это необычная ситуация, в моей карьере таких не было. Думаю, у ребят тоже не было», — приводит слова Фёдорова сайт КХЛ.

В следующем матче «Локомотив» сыграет дома с «Салават Юлаевым». ЦСКА также у себя примет «Витязь».