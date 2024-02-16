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    Федоров: Наша концентрация, наш настрой на все 60 минут оставляет желать лучшего

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    Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров подвел итог матча против «Локомотива» (4:5 ОТ).

    Сергей Федоров
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    Сергей Федоров

    «Интересная концовка была. К сожалению, мы сыграли безалаберно, пропустив в большинстве. Наши ребята не поняли, что играли хороший матч. Начало встречи не задалось, но мы вернулись в игру. Многие вещи получались. К сожалению, за 2 минуты и 30 секунд наделали кучу ошибок и не довели дело до логического конца.

    По горячим следам сложно что-то сказать. Наша концентрация, наш настрой на все 60 минут оставляет желать лучшего. Не знаю, что расслабило в конце. Всё что угодно могло быть. Сейчас можно любое слово назвать и сказать, что это расслабляет. Это необычная ситуация, в моей карьере таких не было. Думаю, у ребят тоже не было», — приводит слова Фёдорова сайт КХЛ.

    В следующем матче «Локомотив» сыграет дома с «Салават Юлаевым». ЦСКА также у себя примет «Витязь».

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