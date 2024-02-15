Никитин: Перед плей-офф для освежения ребят хороший матч

Главный тренервысказался о матче против(5:4 ОТ).

«Характерная победа и игра с двух сторон. Легкая игра для тренера, для разбора матча. За всё, что нельзя делать, сразу наказывали. Всё, что нужно для победы — тоже проходило. Перед плей-офф для освежения ребят хороший матч. Вот это делать можно, это — нельзя. За это ты получишь, за это — будешь вознаграждён.

Что с обороной? Ничего. Нужно вернуться к истокам, к фундаменту. К тому, что приносило результат весь год. С одной стороны — всё сложно, с другой — всё просто. Сегодняшняя игра — пособие. В концовках периодов то же самое: делали то, что нельзя делать. Это неумение купировать проблему; оно приходит с опытом», — цитирует Никитина сайт КХЛ.

В следующем матче «Локомотив» сыграет дома с «Салават Юлаевым». ЦСКА также у себя примет «Витязь».