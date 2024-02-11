1-й таймВест Хэм — АрсеналОнлайн
ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мартин Эдегор«Вест Хэм» — «Арсенал». Онлайн
  • 17:30
    • Касаткина уступила Рыбакиной в финале турнира в Абу-Даби
  • 17:23
    • Симон выиграла гонку преследования на ЧМ по биатлону
  • 16:20
    • «Вест Хэм» и «Арсенал» опубликовали стартовые составы на матч АПЛ
  • 14:14
    • «Салернитана» уволила Индзаги
    Все новости спорта

    Чехия обыграла Швейцарию в рамках Еврохоккейтура

    Швейцария — Чехия: счет матча 3:5, обзор голов

    Хоккей Евротур Шведские хоккейные игры Сборная Чехии Сборная Швейцарии
    Чехия одолела Швейцарию (5:3) в рамках Шведских хоккейных игр.

    Чехия
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Чехия

    В составе чешской сборной дублем отметился Даниэль Воженилек, а по голу записали на свой счет Петр Заморский, Давид Каше и Либор Гайек.

    У Швейцарии шайбы забросили Аксель Симич, Марк Маршон и Тайлер Мой.

    Еврохоккейтур. Шведские игры.
    Швейцария — Чехия 3:5 (1:0, 1:2, 1:3).
    Голы: Симич — 1 (Бадер), 14:37 — 1:0. Заморский — 1 (бол.Флинн), 32:59 — 1:1. Воженилек — 1 (Крал), 38:23 — 1:2. Маршон — 1 (Фора), 39:57 — 2:2. Мой — 1 (Штадлер), 43:33 — 3:2. Каше — 1 (бол.), 50:11 — 3:3. Гайек — 1 (Газда), 52:33 — 3:4. Воженилек — 2, 58:57 — 3:5Вратари: Хьюз — МалекБроски: 17 (6+6+5) — 31 (6+11+14)Штраф: 6 — 2

    После этого матча Чехия занимает 3-е место в группе с 3 очками в активе. Швейцария — на последней 4-й позиции без набранных очков.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Нигерии и Кот-д'Ивуару понадобится серия пенальти?
  • Нигерия — Кот-д'Ивуар. Прогноз и ставки
  • 2.76
    •
  • Сможет ли «Астон Вилла» одолет «Манчестер Юнайтед»?
  • «Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.13
    •
  • «Севилья» вновь не сможет обыграть «Атлетико»?
  • «Севилья» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.42
  • Экспресс дня 11 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  2.76
  • Прогноз на матч Нигерия — Кот-д'Ивуар
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Севилья — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Барселона — Гранада
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.75
  • Прогноз на матч Милан — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Ницца — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.82
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие