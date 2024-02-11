Швейцария — Чехия: счет матча 3:5, обзор голов

одолела(5:3) в рамках Шведских хоккейных игр.

В составе чешской сборной дублем отметился Даниэль Воженилек, а по голу записали на свой счет Петр Заморский, Давид Каше и Либор Гайек.

У Швейцарии шайбы забросили Аксель Симич, Марк Маршон и Тайлер Мой.

Еврохоккейтур. Шведские игры. Швейцария — Чехия 3:5 (1:0, 1:2, 1:3). Голы: Симич — 1 (Бадер), 14:37 — 1:0. Заморский — 1 (бол.Флинн), 32:59 — 1:1. Воженилек — 1 (Крал), 38:23 — 1:2. Маршон — 1 (Фора), 39:57 — 2:2. Мой — 1 (Штадлер), 43:33 — 3:2. Каше — 1 (бол.), 50:11 — 3:3. Гайек — 1 (Газда), 52:33 — 3:4. Воженилек — 2, 58:57 — 3:5Вратари: Хьюз — МалекБроски: 17 (6+6+5) — 31 (6+11+14)Штраф: 6 — 2

После этого матча Чехия занимает 3-е место в группе с 3 очками в активе. Швейцария — на последней 4-й позиции без набранных очков.