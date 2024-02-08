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    «Локомотив» уступил дома «Адмиралу» с минимальным счетом

    «Локомотив» — «Адмирал»: счет матча 1:2, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Локомотив Адмирал
    Ярославский «Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ уступил дома «Адмиралу» со счетом 1:2.

    Джованни Фьоре
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    Джованни Фьоре

    На 25-й минуте счет открыл нападающий гостей Дмитрий Завгородний.

    В начале третьего периода «Локомотив» восстановил статус-кво после точного броска Рушана Рафикова.

    На 53-й минуте «Адмирал» снова вышел вперед после шайбы канадца Джованни Фьоре. Она и стала победной.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Локомотив» (Ярославль) — «Адмирал» (Владивосток) — 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)
    Голы: Завгородний — 5 (Пу), 24:32 — 0:1. Рафиков — 10 (Алексеев, Иванов), 41:26 — 1:1. Фьоре — 12 (Горшков, Берлев), 52:05 — 1:2Вратари: Мельничук (57:19) — ДемченкоБроски: 42 (11+15+16) — 17 (4+8+5)Штраф: 9 — 7

    В следующем матче «Локомотив» отправится в гости к «Северстали». «Адмирал» сыграет дома с «Барысом».

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