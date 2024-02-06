Мартемьянов: Равный матч, соперники достойны друг друга

Главный тренервысказался о матче против(2:0).

«Я хотел бы отметить игру обоих вратарей. В первом периоде, конечно, поинтереснее играл "Амур". Во втором периоде — "Барыс". Равный матч, соперники достойны друг друга. Но забили мы и победили.

В спаренных матчах соперники изучают друг друга. Нюансы могут решить исход в любую сторону. Тем более, когда идёт равная игра. Я ещё с советских времён помню, мы часто очень так играли. Первый матч можешь выиграть 5:1, второй "сгоришь". Есть своя особенность, конечно», — цитирует Мартемьянова пресс-служба КХЛ.

После этого матча «Амур» занимает 9-е место в таблице Восточной конференции (60 очков), «Барыс» остался на 12-й строчке на Востоке (45 баллов).