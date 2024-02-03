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    Билялетдинов: Сейчас все бьются за каждое очко, потому проходных игр нет

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Ак Барс Трактор
    Главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов подвел итог матча против «Трактора» (4:1).

    Зинэтула Билялетдинов
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    Зинэтула Билялетдинов

    «Сложное было начало. "Трактор" активно стартовал, нам было очень непросто выдержать. Хорошо, что справились, затем мы вошли в игру и сделали то, что должны были. И в атаке, и в обороне команда сработала очень хорошо, все молодцы, идём дальше.

    Как оценю прошедшие игры с потенциальными соперниками по первому раунду Кубка Гагарина? Нет лёгких команд, все играют с хорошей отдачей. Сейчас все бьются за каждое очко, потому проходных игр нет», — приводит слова Билялетдинова пресс-служба «Ак Барса».

    «Трактор» и «Ак Барс» теперь делят 4-5 места на «Востоке», у них по 72 очка.

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