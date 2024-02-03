Билялетдинов: Сейчас все бьются за каждое очко, потому проходных игр нет

Главный тренер казанскогоподвел итог матча против(4:1).

«Сложное было начало. "Трактор" активно стартовал, нам было очень непросто выдержать. Хорошо, что справились, затем мы вошли в игру и сделали то, что должны были. И в атаке, и в обороне команда сработала очень хорошо, все молодцы, идём дальше.

Как оценю прошедшие игры с потенциальными соперниками по первому раунду Кубка Гагарина? Нет лёгких команд, все играют с хорошей отдачей. Сейчас все бьются за каждое очко, потому проходных игр нет», — приводит слова Билялетдинова пресс-служба «Ак Барса».

«Трактор» и «Ак Барс» теперь делят 4-5 места на «Востоке», у них по 72 очка.