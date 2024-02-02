Ди о переходе в КХЛ: Этот год в плане опыта дал мне многое

Нападающийрассказал об игре за нижнекамскую команду в нынешнем сезоне.

«Как меня приняли в "Нефтехимике"? Здесь хороший коллектив. Я это понял сразу. Все очень добродушные, подсказывают, помогают, если в этом есть необходимость.

Умение читать игру? Игрок в нужное время в нужном месте должен быть. А как по-другому. Стараюсь больше созидать в атаке. Думаю, что этот год в плане опыта дал мне многое. Конечно, адаптация в чисто игровом аспекте занимает немало времени, чем я предполагал изначально. Я верю в себя, в свои силы, в партнеров. Вместе мы сможем добиться многого.

Хотел бы я остаться в России? Да, я бы хотел остаться в России. Я уверен, что могу быть полезен и могу стать хорошим игроком в КХЛ. И мне нужно остаться подольше еще и для того, чтобы выучить русский язык (смеется)», — цитирует Ди пресс-служба «Нефтехимика».

Канадский форвард присоединился к «Нефтехимику» по ходу нынешнего сезона. За 18 встреч в составе «волков» Ди забросил 4 шайбы и сделал 2 голевые передачи.