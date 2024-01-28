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    Тамбиев: Шикарный матч, шикарный камбэк

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Адмирал Салават Юлаев
    Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев высказался о победе в матче с «Салаватом Юлаевым» (5:4 ОТ).

    Леонид Тамбиев
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    Леонид Тамбиев

    «Что тут говорить, шикарный матч, шикарный камбэк. Сумасшедшая поддержка зрителей, полный зал. Такой сценарий игры способствует такой атмосфере. Принципиальный соперник, в прошлом плей-офф выбили с первого раунда. Всё слилось воедино. Благодарен ребятам, что не бросили играть при 2:4, не опустили руки, гнули свою линию. Сравняли и вырвали. Хороший матч, считаю, что заслужили победу. Старались, соперник сильный очень, с сильным подбором игроков. Благодарен и горд игроками "Адмирала".

    Сейчас немножко поулыбаемся и будем готовиться к завтрашнему дню. Знали, что "Салават" в овертайме снимает вратаря при вбрасывании. Мы их наказали за это. Сложно тут комментировать. Четвёрка уфимцев в овертайме играет столько непредсказуемо и креативно, что их ходы тяжело предугадать. Они не играют по схемам, все обладают броском, передачей, разбираются в ситуации. Мы знали, готовимся к этому. Отобрали шайбу и Антон удачно попал в пустые ворота.

    Если бы "Адмирал" встретился в этом сезоне с "Салаватом" в плей-офф, всей Лиге было бы интересно. Да, наши игры интересные и носят уже принципиальный характер, так скажу», — приводит слова Тамбиева пресс-служба КХЛ.

    «Салават» с 75 очками идет третьим в Восточной конференции, «Адмирал» с 45 очками — на 11-м месте.

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