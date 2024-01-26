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    «Лада» уверенно победила «Барыс»

    «Лада» — «Барыс»: счет матча 2:0, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Лада Барыс
    В матче регулярного чемпионата КХЛ тольяттинская «Лада» не испытала проблем с «Барысом», победив его со счетом 2:0.

    Остап Сафин
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    Остап Сафин

    На 18-й минуте Николай Демидов в меньшинстве открыл счет.

    В середине третьего периода Остап Сафин довел преимущество хозяев до двух шайб.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Лада» (Тольятти) — «Барыс» (Астана) — 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
    Голы: Демидов — 1 (мен.), 17:43 — 1:0. Сафин — 13 (буллит), 53:34 — 2:0Вратари: Подъяпольский — ШутовБроски: 26 (6+12+8) — 35 (4+11+20)Штраф: 14 — 6

    «Лада» продолжает идти пятой на «Востоке» с 68 очками. «Барыс» располагается на 11-й строчке с 44 очками.

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