«Лада» — «Барыс»: счет матча 2:0, обзор голов

В матче регулярного чемпионата КХЛ тольяттинскаяне испытала проблем с, победив его со счетом 2:0.

На 18-й минуте Николай Демидов в меньшинстве открыл счет.

В середине третьего периода Остап Сафин довел преимущество хозяев до двух шайб.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Лада» (Тольятти) — «Барыс» (Астана) — 2:0 (1:0, 0:0, 1:0) Голы: Демидов — 1 (мен.), 17:43 — 1:0. Сафин — 13 (буллит), 53:34 — 2:0Вратари: Подъяпольский — ШутовБроски: 26 (6+12+8) — 35 (4+11+20)Штраф: 14 — 6

«Лада» продолжает идти пятой на «Востоке» с 68 очками. «Барыс» располагается на 11-й строчке с 44 очками.