«Торпедо» — ЦСКА: счет матча 3:2, обзор голов

«Торпедо» Фото: globallookpress.com
За хозяев шайбы забрасывали Максим Летунов, Игорь Ларионов и Денис Ян. У гостей отличились Виталий Абрамов и Павел Карнаухов.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Торпедо» (Нижний Новгород) — ЦСКА (Москва) — 3:2 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)
Голы: Абрамов — 12 (бол., Мамин, Каменев), 8:19 — 0:1. Карнаухов — 11 (Абрамов, Долженков), 24:40 — 0:2. Летунов — 23 (мен., Орлов), 33:48 — 1:2. Ларионов — 6 (Воронин, Орлов), 51:08 — 2:2. Ян — 11 (бол., Фирстов, Гончарук), 63:38 — 3:2Вратари: Гуска — ФедотовШтраф: 8 — 8Броски: 33 (9+11+8+5) — 30 (10+7+12+1)
«Торпедо» с 65 очками занимает пятое место в Западной конференции. У ЦСКА 59 пунктов и седьмое место на «Западе».