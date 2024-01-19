Ларионов продлил контракт с «Торпедо»

Нижегородскоеобъявило о подписании нового трехлетнего контракта с

«Игорь Николаевич возглавил нашу команду перед стартом прошлого сезона, и под его руководством прошлый регулярный чемпионат стал самым успешным для „Торпедо“ в истории КХЛ, а в целом спортивные достижения — лучшими за последние 30 лет.

В текущем чемпионате под руководством Игоря Ларионова команда продолжает бороться за самые высокие места в Западной конференции», — сказано в сообщении клуба.

В настоящий момент «Торпедо» идет на пятой позиции в Западной конференции с 63 очками в 52 матчах. Следующую игру команда сыграет дома с ЦСКА 21 января.