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    Ларионов продлил контракт с «Торпедо»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Торпедо КХЛ
    Нижегородское «Торпедо» объявило о подписании нового трехлетнего контракта с Игорем Ларионовым.

    Игорь Ларионов
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    Игорь Ларионов

    «Игорь Николаевич возглавил нашу команду перед стартом прошлого сезона, и под его руководством прошлый регулярный чемпионат стал самым успешным для „Торпедо“ в истории КХЛ, а в целом спортивные достижения — лучшими за последние 30 лет.

    В текущем чемпионате под руководством Игоря Ларионова команда продолжает бороться за самые высокие места в Западной конференции», — сказано в сообщении клуба.

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    • В настоящий момент «Торпедо» идет на пятой позиции в Западной конференции с 63 очками в 52 матчах. Следующую игру команда сыграет дома с ЦСКА 21 января.

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