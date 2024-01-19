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    «Барыс» уступил дома ЦСКА

    «Барыс» — ЦСКА: счет матча 2:5, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Барыс ЦСКА
    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» на своем льду проиграл московскому ЦСКА со счетом 2:5.

    Константин Окулов
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    Константин Окулов

    Шайбы в составе хозяев забрасывали Аркадий Шестаков и Даниил Апальков.

    За «армейцев» отличились Виталий Абрамов, Максим Мамин, Константин Окулов (дважды), Максим Светлаков.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Барыс» (Астана) — ЦСКА (Москва) — 2:5 (0:1, 2:1, 0:3)
    Голы: Абрамов — 11 (мен., Плотников, Дыбленко), 3:39 — 0:1. Шестаков — 11 (бол., Оберг, Апальков), 23:03 — 1:1. Мамин — 12 (Каменев), 26:11 — 1:2. Апальков — 5 (бол., Оберг, Скленичка), 39:09 — 2:2. Окулов — 12 (Абрамов, Дыбленко), 42:19 — 2:3. Светлаков — 7 (бол.), 44:36 — 2:4. Окулов — 13 (бол., Плотников), 52:15 — 2:5Вратари: Шутов — ГамзинБроски: 34 (16+11+7) — 29 (9+10+10)Штраф: 10 — 16

    После этого матча у ЦСКА стало 58 очков, он идет седьмым на «Западе». «Барыс» занимает 11-е место на «Востоке» с 44 очками.

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