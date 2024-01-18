Заварухин: Никакого спада нет. Команда играет, третий период это показал

Главный тренервысказался относительно матча против(0:1 Б).

«Тяжёлая игра, могли забить как мы, так и соперник. Конечно, 0:0 — это не по игре. Были хорошие моменты у нас, и у "Северстали", единственное — реализация страдала. Конечно, жалко, что проиграли дома. Дальше у нас матчи практически через день, будем готовиться.

Игра Джека Родуолда? Мы всегда от легионеров требуем большего. Единственное, он вливается в коллектив, тренировался всего пару раз. На это можно сделать скидку, но мы этого не делать не будем. Мы хотим, чтобы он сразу влился в коллектив и приносил нам пользу.

Сказался выезд в Минск? Парни в играх с Казанью и Нижнекамском потратили много эмоций, и их не хватило в Минске. Сейчас никакого спада нет. Команда играет, третий период это показал. Должны прийти голы, и будет всё нормально», — цитирует Заварухина пресс-служба КХЛ.

«Северсталь» идет шестой на «Западе» с 59 очками. «Трактор» занимает аналогичную позицию на «Востоке» с 62 баллами.