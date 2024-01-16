1-й таймЮвентус — СассуолоОнлайн
ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ювентус»«Ювентус» — «Сассуоло». Онлайн
  • 22:58
    • Саудовская Аравия вырвала победу у Омана в матче Кубка Азии
  • 22:52
    • «Локомотив» досрочно вышел в плей-офф КХЛ
  • 22:16
    • «Сочи» обыграл «Ак Барс» и прервал свою 15-матчевую серию поражений
  • 21:44
    • «Торпедо» победило «Металлург», команды установили рекорд КХЛ
  • 20:46
    • «Сочи» подписал полузащитника «Аустрии»
    Все новости спорта

    Минское «Динамо» разобралось с «Куньлунем»

    «Динамо» Минск — «Куньлунь»: счет матча 5:1, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Динамо Минск Куньлунь Ред Стар
    В матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» дома победило «Куньлунь» со счетом 5:1.

    «Динамо» Минск
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Динамо» Минск

    На хет-трик Сэма Анаса, а также точные броски Даниила Сотишвили и Даниила Липского гости ответили заброшенной шайбой Кайла Вуда.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Динамо» (Минск) — «Куньлунь РС» (Пекин) — 5:1 (1:1, 1:0, 3:0)
    Голы: Энас — 16 (бол., Волков, Фриц), 8:53 — 1:0. Вуд — 8 (Йип), 18:00 — 1:1. Сотишвили — 5 (мен.), 39:14 — 2:1. Липский — 2, 41:02 — 3:1. Энас — 17 (Волков, Фриц), 49:32 — 4:1. Энас — 18 (бол., Фриц, Стась), 55:17 — 5:1Нереализованный буллит: Энас (Динамо Мн), 27:40 (Вратарь)Вратари: Колосов — ДжурасикШтраф: 10 — 24Броски: 51 (14+20+17) — 16 (7+7+2)

    «Динамо» с 51 очком после 50 игр удерживает за собой 8-ю строчку в Западной конференции КХЛ, «Куньлунь» идет 10-м с 38 баллами.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Ювентус» уверенно переиграть «Сассуоло»?
  • «Ювентус» — «Сассуоло». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • Бордалас со своим «Хетафе» затопчет соперника
  • «Хетафе» — «Севилья». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
  • «Вест Хэм» добьется победы и выйдет в следующий круг Кубка Англии
  • «Бристоль» — «Вест Хэм». Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.35
  • Экспресс дня 16 января
  • Сегодня в 22:45
    •  1.75
  • Прогноз на матч Ювентус — Сассуоло
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.88
  • Прогноз на матч Бристоль — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.03
  • Прогноз на матч Атлетик — Алавес
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Авангард — ЦСКА
  • Хоккей
  • Завтра в 16:30
    •  3.00
  • Прогноз на матч Осасуна — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Валенсия — Сельта
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Эвертон — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.98
  • Прогноз на матч Таджикистан — Катар
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие