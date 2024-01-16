«Динамо» Минск — «Куньлунь»: счет матча 5:1, обзор голов

«Динамо» Минск Фото: globallookpress.com
На хет-трик Сэма Анаса, а также точные броски Даниила Сотишвили и Даниила Липского гости ответили заброшенной шайбой Кайла Вуда.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» (Минск) — «Куньлунь РС» (Пекин) — 5:1 (1:1, 1:0, 3:0)
Голы: Энас — 16 (бол., Волков, Фриц), 8:53 — 1:0. Вуд — 8 (Йип), 18:00 — 1:1. Сотишвили — 5 (мен.), 39:14 — 2:1. Липский — 2, 41:02 — 3:1. Энас — 17 (Волков, Фриц), 49:32 — 4:1. Энас — 18 (бол., Фриц, Стась), 55:17 — 5:1Нереализованный буллит: Энас (Динамо Мн), 27:40 (Вратарь)Вратари: Колосов — ДжурасикШтраф: 10 — 24Броски: 51 (14+20+17) — 16 (7+7+2)
«Динамо» с 51 очком после 50 игр удерживает за собой 8-ю строчку в Западной конференции КХЛ, «Куньлунь» идет 10-м с 38 баллами.