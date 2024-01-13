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    НХЛ. «Филадельфия» продлила серию поражений «Миннесоты», «Нэшвилл» забросил шесть шайб «Далласу»

    Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 13 января

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    «Миннесота» проиграла семь из восьми последних матчей.
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    «Миннесота» проиграла семь из восьми последних матчей.
    За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НХЛ.

    «Миннесота» — «Филадельфия» — 3:4 ОТ

    Защитник «Филадельфии» Егор Замула отметился результативной передачей в эпизоде с решающим голом в овертайме. Российский хоккеист набрал 11 (3+8) очков в 33 матчах сезона.

    «Миннесота» проиграла семь из восьми последних матчей.

    Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов пропустил эту из-за травмы.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Миннесота» — «Филадельфия» — 3:4 ОТ (0:0, 1:1, 2:2, 0:1)
    Голы: Юханссон — 6 (Эрикссон Эк), 20:51 — 1:0. Фараби — 13 (Конекны, Кутюрье), 23:37 — 1:1. Хартман — 13 (Голигоски, Богосян), 41:48 — 2:1. Болди — 15 (Миддлтон, Хартман), 44:38 — 3:1. Форстер — 5 (Лотон, Уокер), 49:31 — 3:2. Типпетт — 15 (Конекны, Драйсдейл), 50:56 — 3:3. Фараби — 14 (бол., Замула, Типпетт), 63:36 — 3:4Вратари: Флери (63:36) — Харт (63:36)Штраф: 11 — 9Броски: 29 (11+7+11+0) — 35 (10+12+9+4)

    «Миннесота» — «Филадельфия» — 3:4 ОТ

    «Даллас» — «Нэшвилл» — 3:6

    Нападающий «Нэшвилла» Денис Гурьянов стал автором одного результативного паса в этом матче. Россиянин набрал 2 (1+1) очка в трех играх сезона.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Даллас» — «Нэшвилл» — 3:6 (0:0, 0:2, 3:4)
    Голы: Лозон — 4, 29:22 — 0:1. Новак — 7 (Гурьянов, Йоси), 33:51 — 0:2. Хаканпяя — 2 (Дюшен, Сегин), 41:09 — 1:2. О`Райлли — 16 (Форсберг), 43:41 — 1:3. Джонстон — 11 (Лундквист, Харли), 48:11 — 2:3. Форсберг — 22 (бол., Йоси, О`Райлли), 50:08 — 2:4. Дюшен — 13 (бол., Робертсон, Павелски), 53:36 — 3:4. Нюквист — 11 (п.в., Йоси, О`Райлли), 57:27 — 3:5. Пярссинен — 7 (п.в.), 59:29 — 3:6Вратари: Эттингер (57:21 — 57:27, 58:27 — 59:29) — ЛанкиненШтраф: 10 — 6Броски: 22 (7+7+8) — 38 (6+15+17)

    «Даллас» — «Нэшвилл» — 3:6
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