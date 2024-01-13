Ковальчук: Надеюсь, «Спартак» сыграет со СКА в плей‑офф

Нападающий «Спартака»прокомментировал поражение от(2:5) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Илья Ковальчук Фото: spartak.ru

«Были моменты у нас сравнять счет. Мы могли забить в первом периоде.

Хорошо, что мы не бросили играть — тренеры об этом сказали в перерыве. У нас впереди много домашних матчей.

Тем более пришел полный стадион, и болельщики нас поддерживали. Мы их хотели порадовать хотя бы как‑то, в третьем периоде сыграть более‑менее.

Было ли для меня что-то особенное в противостоянии со СКА? Нет, ну всегда интересно играть против бывшей команды. Надеюсь, мы со СКА сыграем в плей‑офф.

Хотелось, чтобы команда забила и чтобы мы играли правильно.

Нельзя играть только 40 или 50 минут. Нужно выкладываться на протяжении всего матча. Об этом постоянно говорит Алексей Юрьевич Жамнов.

У них залетели голы, которые мы могли либо заблокировать, либо сыграть лучше в этом эпизоде. Надо было помогать вратарю», — приводит слова Ковальчука «Матч ТВ».