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    Ковальчук: Надеюсь, «Спартак» сыграет со СКА в плей‑офф

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Спартак СКА КХЛ
    Нападающий «Спартака» Илья Ковальчук прокомментировал поражение от СКА (2:5) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Илья Ковальчук
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    Илья Ковальчук

    «Были моменты у нас сравнять счет. Мы могли забить в первом периоде.

    Хорошо, что мы не бросили играть — тренеры об этом сказали в перерыве. У нас впереди много домашних матчей.

    Тем более пришел полный стадион, и болельщики нас поддерживали. Мы их хотели порадовать хотя бы как‑то, в третьем периоде сыграть более‑менее.

    Было ли для меня что-то особенное в противостоянии со СКА? Нет, ну всегда интересно играть против бывшей команды. Надеюсь, мы со СКА сыграем в плей‑офф.

    Хотелось, чтобы команда забила и чтобы мы играли правильно.

    Нельзя играть только 40 или 50 минут. Нужно выкладываться на протяжении всего матча. Об этом постоянно говорит Алексей Юрьевич Жамнов.

    У них залетели голы, которые мы могли либо заблокировать, либо сыграть лучше в этом эпизоде. Надо было помогать вратарю», — приводит слова Ковальчука «Матч ТВ».

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