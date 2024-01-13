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    «Авангард» в гостях уверенно победил «Амур»

    «Амур» — «Авангард»: счет матчей 1:3, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Амур Авангард
    В матче регулярного чемпионата КХЛ владивостокский «Амур» уступил на своем льду омскому «Авангарду» со счетом 1:3.

    Недавний новичок «Авангарда» Николай Прохоркин
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    Недавний новичок «Авангарда» Николай Прохоркин

    В конце первого периода счет открыл форвард гостей Иван Николишин.

    «Амур» сравнял счет на 26-й минуте усилиями Дмитрия Шевченко.

    Но через две минуты Николай Прохоркин реализовал большинство и снова вывел вперед «Авангард».

    Точку в матче поставил Дамир Жафяров на 35-й минуте, сделав счет 3:1 в пользу своей команды.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Амур» (Хабаровск) — «Авангард» (Омск) — 1:3 (0:1, 1:2, 0:0)
    Голы: Николишин — 6 (Шарипзянов, Чистяков), 17:34 — 0:1. Шевченко — 11 (Щемеров, Колесников), 25:29 — 1:1. Прохоркин — 11 (бол., Жафяров, Шарипзянов), 27:41 — 1:2. Жафяров — 3 (Прохоркин, Юрчо), 35:00 — 1:3Вратари: Лозебников — МишуровБроски: 31 (7+18+6) — 25 (5+12+8)Штраф: 10 — 9

    «Амур» остался на 10-м месте на «Востоке» с 50 очками после 50 игр. «Авангард» на второй строчке с 71 очком после 50 матчей.

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