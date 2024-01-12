Заварухин: Классная игра с нашей стороны

Главный тренерподвел итог матча против(3:1).

«Классная игра с нашей стороны. Настраивались на матч, на хорошего соперника. Сегодня все линии сыграли отлично. Встреча уровня плей-офф. Очень высокое качество игры от нас. Заслуженно победили.

Конечно, хочется всегда побеждать. Где-то иногда не получается. Мы над этим работаем. Ребята молодцы. Своей игрой они показывают, чего они стоят», — цитирует Заварухина пресс-служба «Трактора».

«Трактор» набрал 61 очко и занимает 4-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Ак Барс» с 58 очками — на 7-й строчке «Востока».

В следующем матче «Трактор» сыграет с минским «Динамо», «Ак Барс» в гостях встретится с «Нефтехимиком».