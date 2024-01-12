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    Заварухин: Классная игра с нашей стороны

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Ак Барс Трактор
    Главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин подвел итог матча против «Ак Барса» (3:1).

    Алексей Заварухин
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    Алексей Заварухин

    «Классная игра с нашей стороны. Настраивались на матч, на хорошего соперника. Сегодня все линии сыграли отлично. Встреча уровня плей-офф. Очень высокое качество игры от нас. Заслуженно победили.

    Конечно, хочется всегда побеждать. Где-то иногда не получается. Мы над этим работаем. Ребята молодцы. Своей игрой они показывают, чего они стоят», — цитирует Заварухина пресс-служба «Трактора».

    «Трактор» набрал 61 очко и занимает 4-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Ак Барс» с 58 очками — на 7-й строчке «Востока».

    В следующем матче «Трактор» сыграет с минским «Динамо», «Ак Барс» в гостях встретится с «Нефтехимиком».

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