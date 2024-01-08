«Амур» — «Сибирь»: счет матча 4:0, обзор голов

Три очка набрал нападающий хозяев Егор Коршков, в активе футболиста гол и две результативные передачи. Еще по одной шайбе забросили Станислав Бочаров, Евгений Грачев и Кирилл Слепец.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Амур» (Хабаровск) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)
Голы: Бочаров — 9 (Коршков), 14:21 — 1:0. Коршков — 11 (бол., Бочаров), 32:20 — 2:0. Грачев — 10 (бол., Коршков, Мищенко), 39:44 — 3:0. Слепец — 4 (п. в., Грачев, Балдаев), 56:14 — 4:0Вратари: Бобков — Красоткин (54:58 — 56:14)Штраф: 8 — 6Броски: 28 (8+14+6) — 25 (2+16+7)
«Амур» набрал 50 очков и идет 9-м в Восточной конференции КХЛ.
«Сибирь» (51) находится одной строчкой выше.