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    «Амур» в КХЛ обыграл «Сибирь»

    «Амур» — «Сибирь»: счет матча 4:0, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Амур Сибирь
    «Амур» на своем льду победил «Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 4:0.

    «Сибирь»
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    «Сибирь»

    Три очка набрал нападающий хозяев Егор Коршков, в активе футболиста гол и две результативные передачи. Еще по одной шайбе забросили Станислав Бочаров, Евгений Грачев и Кирилл Слепец.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Амур» (Хабаровск) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)
    Голы: Бочаров — 9 (Коршков), 14:21 — 1:0. Коршков — 11 (бол., Бочаров), 32:20 — 2:0. Грачев — 10 (бол., Коршков, Мищенко), 39:44 — 3:0. Слепец — 4 (п. в., Грачев, Балдаев), 56:14 — 4:0Вратари: Бобков — Красоткин (54:58 — 56:14)Штраф: 8 — 6Броски: 28 (8+14+6) — 25 (2+16+7)

    «Амур» набрал 50 очков и идет 9-м в Восточной конференции КХЛ.

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    «Сибирь» (51) находится одной строчкой выше.

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