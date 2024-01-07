Билялетдинов: Результат есть, для «Ак Барса» сейчас главное — это победа

Главный тренерподвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против(2:1).

«Мы предполагали, что игра будет непростая. В последнее время соперник играет достаточно неплохо — неслучайно они в последних семи матчах выиграли шесть, если не ошибаюсь. Они хорошо идут, играют организованно, поэтому мы серьезно готовились к встрече. Ребята — молодцы, сыграли достаточно правильно, хотя и были разные моменты, но это игра. Результат есть, для нас сейчас главное — это победа.

Не могу сказать, что он [Марченко] готов полноценно. Его надо потихонечку в игровое состояние, потому что перерыв действительно был большой. Тренировки — это одно, а игры — совсем другое.

Говорите, третий матч "Ак Барс" выиграл не совсем зрелищно, но именно правильно? Мы идем. Я еще раз говорю, что у нас затянулась эта ситуация, но мы все же пытаемся изменить ситуацию и играть правильно, чтобы достичь нужного результата», — приводит слова Билялетдинова сайт клуба.

«Ак Барс» одержал 3-ю победу подряд. Клуб набрал 56 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

«Автомобилист» с 59 очками — на 4-й строчке таблицы «Востока».