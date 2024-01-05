Разин: Приходится стимулировать хоккеистов своими способами

Главный тренерпрокомментировал поражение от(1:2 ОТ).

«Мы проиграли в желании. Понятно, что у соперника каждая игра как плей-офф. Они настраиваются от ножа, скажем так. У нас немного другая ситуация. Приходится стимулировать хоккеистов своими способами. К сожалению, сегодня не достучались. Ребята из „Нефтехимика“ молодцы, очень много шайб поймали на себя. Вратари героически всё отбивали. Для нас это будет уроком», — приводит слова Разина пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

«Металлург» занимает первое место в Восточной конференции КХЛ — 66 очков. «Нефтехимик» находится на девятой строчке — 47 очков.