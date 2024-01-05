ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр ВолковЕсть 3 победы, но нет громкого боя. UFC не хочет подпускать Волкова к титулу
  • 19:53
    • ЦСКА разобрался со «Спартаком»
  • 19:37
    • «Ак Барс» обыграл «Адмирал» благодаря дублю Шипачева
  • 19:28
    • «Металлург» проиграл «Нефтехимику»
  • 19:19
    • СКА проиграл «Локомотиву» в Санкт-Петербурге
  • 18:39
    • ЦСКА пытается приобрести защитника «Жил Висенте»
    Все новости спорта

    «Металлург» проиграл «Нефтехимику»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Нефтехимик Металлург Мг
    Магнитогорский «Металлург» проиграл «Нефтехимику» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Нефтехимик» продлил победную серию до четырех матчей
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Нефтехимик» продлил победную серию до четырех матчей

    Встреча в Нижнекамске завершился со счетом 2:1 ОТ в пользу хозяев.

    Автором решающего гола стал Илья Пастухов, поразивший ворота «Магнитки» в овертайме. В основное время у хозяев отличился Егор Корбит.

    У гостей единственный гол в активе Люка Джонсона.

    «Нефтехимик» продлил победную серию до четырех матчей.

    «Металлург» занимает первое место в Восточной конференции КХЛ — 66 очков. «Нефтехимик» находится на девятой строчке — 47 очков.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 2:1 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 1:0)
    Голы: Корбит — 2 (Ураков, Кашников), 36:16 — 1:0. Джонсон — 11 (Коробкин, Гребенкин), 41:00 — 1:1. Пастухов — 1 (Жукенов), 61:49 — 2:1Вратари: Загидулин (Долганов, 37:00) — НабоковШтраф: 4 — 4Броски: 28 (11+9+6+2) — 37 (12+11+13+1)
    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Легко ли «Тоттенхэм» пройдет «Бернли» в Кубке Англии?
  • «Тоттенхэм» — «Бернли». Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
  • «Драконы» выиграют всухую матч дерби
  • «Боавишта» — «Порту». Прогноз и ставки
  • 2.27
    •
  • «Спортинг» и «Эшторил» забьют друг другу?!
  • «Спортинг» — «Эшторил». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.10
  • Экспресс дня 5 января
  • Сегодня в 23:45
    •  2.40
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Бернли
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Боавишта — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 23:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Спортинг — Эшторил
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.96
  • Прогноз на матч Челси — Престон Норт Энд
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Сассуоло — Фиорентина
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.40
  • Прогноз на матч Арока — Бенфика
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Сандерленд — Ньюкасл
  • Футбол
  • Завтра в 15:45
    •  2.50
  • Прогноз на матч Интер — Верона
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие