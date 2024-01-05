«Металлург» проиграл «Нефтехимику»

«Нефтехимик» продлил победную серию до четырех матчей Фото: globallookpress.com
Встреча в Нижнекамске завершился со счетом 2:1 ОТ в пользу хозяев.
Автором решающего гола стал Илья Пастухов, поразивший ворота «Магнитки» в овертайме. В основное время у хозяев отличился Егор Корбит.
У гостей единственный гол в активе Люка Джонсона.
«Нефтехимик» продлил победную серию до четырех матчей.
«Металлург» занимает первое место в Восточной конференции КХЛ — 66 очков. «Нефтехимик» находится на девятой строчке — 47 очков.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 2:1 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 1:0)
Голы: Корбит — 2 (Ураков, Кашников), 36:16 — 1:0. Джонсон — 11 (Коробкин, Гребенкин), 41:00 — 1:1. Пастухов — 1 (Жукенов), 61:49 — 2:1Вратари: Загидулин (Долганов, 37:00) — НабоковШтраф: 4 — 4Броски: 28 (11+9+6+2) — 37 (12+11+13+1)