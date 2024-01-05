«Металлург» проиграл «Нефтехимику»

Магнитогорскийпроигралв выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча в Нижнекамске завершился со счетом 2:1 ОТ в пользу хозяев.

Автором решающего гола стал Илья Пастухов, поразивший ворота «Магнитки» в овертайме. В основное время у хозяев отличился Егор Корбит.

У гостей единственный гол в активе Люка Джонсона.

«Нефтехимик» продлил победную серию до четырех матчей.

«Металлург» занимает первое место в Восточной конференции КХЛ — 66 очков. «Нефтехимик» находится на девятой строчке — 47 очков.