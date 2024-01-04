Три клуба КХЛ в числе самых посещаемых в Европе

«Динамо» Минск Фото: globallookpress.com
На первом месте идет немецкий «Кёльнер Хайе» (16 714), также в тройке швейцарский «Бёрн» (15 190) и немецкий «Айберен» (13 653).
Следом за ними минское «Динамо» (12 145), СКА (12 049) и «Авангард» (11 576).
В топ-20 самых посещаемых европейских команд из КХЛ есть еще «Сибирь» (11-е место, 10 128), «Ак Барс» (17-я строчка, 7736) и «Салават Юлаев» (18-я позиция, 7414).
В настоящий момент лидером Западной конференции является московский «Спартак» с 66 очками. На первом месте в Восточной конференции идет магнитогорский «Металлург» (65).