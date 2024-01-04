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    Три клуба КХЛ в числе самых посещаемых в Европе

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Динамо Минск СКА Авангард
    Сразу три команды Континентальной хоккейной лиги попали в шестёрку лучших команд Европы по средней аудитории домашних матчей.

    «Динамо» Минск
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    «Динамо» Минск

    На первом месте идет немецкий «Кёльнер Хайе» (16 714), также в тройке швейцарский «Бёрн» (15 190) и немецкий «Айберен» (13 653).

    Следом за ними минское «Динамо» (12 145), СКА (12 049) и «Авангард» (11 576).

    В топ-20 самых посещаемых европейских команд из КХЛ есть еще «Сибирь» (11-е место, 10 128), «Ак Барс» (17-я строчка, 7736) и «Салават Юлаев» (18-я позиция, 7414).

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