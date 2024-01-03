Швеция U20 — Швейцария U20: счет матча 3:2, обзор голов

В заключительном четвертьфинале молодежного чемпионата мирас огромным трудом победила в овертаймесо счетом 3:2.

Уже в первом периоде шведы смогли забросить две безответные шайбы отличились Отто Стенберг и Йонатан Леккеримяки.

Швейцарцы не сдались, смогли сравнять счет в середине третьего периода и перевести игру в овертайм. В их составе забивали Ян Хорнеккер, Ник Майле.

Но там все равно сказался класс одного из главных фаворитов. Аксель Сандин-Пелликка забросил решающую шайбу и вывел свою сборную в полуфинал.

Молодежный чемпионат мира. 1/4 финала Швеция U20 — Швейцария U20 — 3:2 ОТ (2:0, 0:1, 0:1, 1:0) Голы: Стенберг — 4 (М. Хевелид, Э. Петтерссон), 1:34 — 1:0. Леккеримяки — 4 (бол., Эгрен, Вальберг), 18:00 — 2:0. Хорнекер — 1 (Ребер), 37:26 — 2:1. Миле — 1 (Вебер, Кристи), 49:10 — 2:2. Сандин Пелликка — 1 (бол., Леккеримяки, Эстлунд), 65:22 — 3:2Вратари: Х. Хевелид — БельериБроски: 33 (10+10+12+1) — 18 (4+7+6+1)Штраф: 2 — 10

Там Швеция U20 сыграет с Финляндией U20.