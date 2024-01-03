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    Швеция U20 — Швейцария U20: счет матча 3:2, обзор голов

    Хоккей Молодежный чемпионат мира по хоккею Сборная Швеции Сборная Швейцарии
    В заключительном четвертьфинале молодежного чемпионата мира Швеция с огромным трудом победила в овертайме Швейцарию со счетом 3:2.

    Автор победной шайбы Аксель Сандин-Пелликка
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    Автор победной шайбы Аксель Сандин-Пелликка

    Уже в первом периоде шведы смогли забросить две безответные шайбы отличились Отто Стенберг и Йонатан Леккеримяки.

    Швейцарцы не сдались, смогли сравнять счет в середине третьего периода и перевести игру в овертайм. В их составе забивали Ян Хорнеккер, Ник Майле.

    Но там все равно сказался класс одного из главных фаворитов. Аксель Сандин-Пелликка забросил решающую шайбу и вывел свою сборную в полуфинал.

    Молодежный чемпионат мира. 1/4 финала
    Швеция U20 — Швейцария U20 — 3:2 ОТ (2:0, 0:1, 0:1, 1:0)
    Голы: Стенберг — 4 (М. Хевелид, Э. Петтерссон), 1:34 — 1:0. Леккеримяки — 4 (бол., Эгрен, Вальберг), 18:00 — 2:0. Хорнекер — 1 (Ребер), 37:26 — 2:1. Миле — 1 (Вебер, Кристи), 49:10 — 2:2. Сандин Пелликка — 1 (бол., Леккеримяки, Эстлунд), 65:22 — 3:2Вратари: Х. Хевелид — БельериБроски: 33 (10+10+12+1) — 18 (4+7+6+1)Штраф: 2 — 10

    Там Швеция U20 сыграет с Финляндией U20.

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