«Сочи» — «Металлург»: счет матча 2:3 ОТ, обзор голов

В матче регулярного чемпионата КХЛв гостях в овертайме обыгралсо счетом 3:2.

В составе «Сочи» забили Михал Криштоф и Матвей Мичков. За «Металлург» отметились Данила Юров, Владислав Еременко и Денис Зернов.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Сочи» (Сочи) — «Металлург Мг» (Магнитогорск) — 2:3 ОТ (2:0, 0:2, 0:0, 0:1) Голы: Криштоф — 6 (бол., Грэм), 13:43 — 1:0. Мичков — 13, 17:38 — 2:0. Юров — 13 (бол., Гераськин), 33:11 — 2:1. Еременко — 1 (Гераськин, Михайлис), 38:13 — 2:2. Зернов — 13 (Михайлис), 61:09 — 2:3Вратари: Богданов — ПодскребалинШтраф: 6 — 4Броски: 35 (15+9+9+2) — 36 (4+21+9+2)

«Металлург» набрал 65 очков в 47 матчах и лидирует в турнирной таблице Восточной конференции. «Сочи» с 34 очками после 47 игр идет последним на Западе.