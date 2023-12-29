Жамнов: У Ковальчука микротравма, ничего серьезного, но мы не стали его брать в Минск

Главный тренерподвел итог матча против минского(4:1).

«Не самая лучшая игра сегодня. Возможно, потому что много эмоций выплеснули в предыдущем матче. В целом мы начали чуть лучше играть в своей зоне, перестали заниматься беготней, акцентируем внимание на нужных нюансах. В перерыве мы над этим чуть поработали. Процесс построения команды небыстрый, есть моменты, над которыми мы работаем и стараемся убрать минусы перед плей-офф.

У Ковальчука микротравма, ничего серьезного, но мы не стали его брать сюда. Он вернулся в Москву, проводит процедуры, физиотерапию. В ближайшее время его увидите. Решили, что так будет лучше, чтобы не форсировать. Чайковски? Не могу сказать, что у него что-то серьезное. В ближайшее время он вернется», — цитирует Жамнова пресс-служба КХЛ.

«Спартак» набрал 65 очков в 46 матчах и возглавляет турнирную таблицу Западной конференции. «Динамо» с 40 очками в 43 играх идет на 8-й строчке.