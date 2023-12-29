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    Медведев: Не попробовать переехать на «СКА Арену» в этом сезоне было бы странно

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ СКА
    Председатель Совета директоров СКА Александр Медведев высказался о возможном переезде команды на «СКА Арену» в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги.

    Александр Медведев
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    Александр Медведев

    «Конечно, было бы проще доиграть в "Ледовом" этот сезон и спокойно готовиться к переезду к следующему сентябрю. Но не попробовать переехать в этом, на мой взгляд, было бы странно.

    Тем более "СКА Арена" во время Матча звёзд показала, что по большинству компонентов готова к приёму команды. Поэтому принято решение именно попытаться попробовать переехать туда на первый раунд плей-офф. Но, чтобы это произошло, необходимо выполнить ряд обязательных условий. Ведь по сложности инженерных отдельных элементов "СКА Арена" чем-то сравнима с Газпром Ареной», — приводит слова Медведева «Спорт день за днём».

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