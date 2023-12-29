Медведев: Не попробовать переехать на «СКА Арену» в этом сезоне было бы странно

Председатель Совета директороввысказался о возможном переезде команды на «СКА Арену» в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги.

«Конечно, было бы проще доиграть в "Ледовом" этот сезон и спокойно готовиться к переезду к следующему сентябрю. Но не попробовать переехать в этом, на мой взгляд, было бы странно.

Тем более "СКА Арена" во время Матча звёзд показала, что по большинству компонентов готова к приёму команды. Поэтому принято решение именно попытаться попробовать переехать туда на первый раунд плей-офф. Но, чтобы это произошло, необходимо выполнить ряд обязательных условий. Ведь по сложности инженерных отдельных элементов "СКА Арена" чем-то сравнима с Газпром Ареной», — приводит слова Медведева «Спорт день за днём».