Болякин: Ищем сочетания, это кропотливый процесс

, исполняющий обязанности главного тренера, высказался о победе в матче с(5:1).

«Всех с долгожданной, хорошей, уверенной победой, болельщики дали команде необходимую энергию. Хорошая командная победа, немножко не понравилось, что в конце не дотерпели, хотели, чтобы Паскуале сыграл "на ноль". Но идём в правильном направлении, команда правильно реагирует на замечания, играет в более агрессивный хоккей. За короткий промежуток времени невозможно наладить игру во всех аспектах, я не волшебник. Мы сначала поправили игру в атаке, потом в обороне, следом будем работать над большинством. Ищем сочетания, это кропотливый процесс.

Да, была установка сыграть без прокатов с самого начала игры. Парни должны играть агрессивно, не давать сопернику завладеть преимуществом. Сегодня мы свою функцию выполнили», — цитирует Болякина «Чемпионат».

«Барыс» продолжает идти последним на «Востоке» с 35 очками. «Авангард» занимает второе место с 59 очками.