ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Новак ДжоковичДжокович, Холанн, Йокич и еще 7 главных героев года. Рейтинг, в котором не нашлось места Лионелю Месси
  • 20:25
    • «Лада» разобралась с «Динамо»
  • 20:12
    • Стали известны соперники «Локомотива» на зимних сборах
  • 19:35
    • Московское «Динамо» в гостях победило «Газпром-Югру»
  • 18:51
    • «Барыс» одержал разгромную победу над «Авангардом»
  • 18:11
    • Клебо не примет участие в «Тур де Ски»
    Все новости спорта

    Болякин: Ищем сочетания, это кропотливый процесс

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Барыс Авангард
    Олег Болякин, исполняющий обязанности главного тренера «Барыса», высказался о победе в матче с «Авангардом» (5:1).

    Олег Болякин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Олег Болякин

    «Всех с долгожданной, хорошей, уверенной победой, болельщики дали команде необходимую энергию. Хорошая командная победа, немножко не понравилось, что в конце не дотерпели, хотели, чтобы Паскуале сыграл "на ноль". Но идём в правильном направлении, команда правильно реагирует на замечания, играет в более агрессивный хоккей. За короткий промежуток времени невозможно наладить игру во всех аспектах, я не волшебник. Мы сначала поправили игру в атаке, потом в обороне, следом будем работать над большинством. Ищем сочетания, это кропотливый процесс.

    Да, была установка сыграть без прокатов с самого начала игры. Парни должны играть агрессивно, не давать сопернику завладеть преимуществом. Сегодня мы свою функцию выполнили», — цитирует Болякина «Чемпионат».

    «Барыс» продолжает идти последним на «Востоке» с 35 очками. «Авангард» занимает второе место с 59 очками.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Станет ли «Арсенал» зимним чемпионом АПЛ?
  • «Арсенал» — «Вест Хэм». Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
  • Остановит ли «Брайтон» «Тоттенхэм»?
  • «Брайтон» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
  • «Интер» вновь победит?
  • «Дженоа» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.22
  • Экспресс дня 28 декабря
  • Сегодня в 23:15
    •  2.40
  • Прогноз на матч Арсенал — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  2.50
  • Прогноз на матч Брайтон — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Дженоа — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.22
  • Прогноз на матч Айлендерс — Вашингтон
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:30
    •  3.40
  • Прогноз на матч Галатасарай — Фенербахче
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Бенфика — Фамаликан
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Фиорентина — Торино
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  4.43
  • Экспресс дня 29 декабря
  • Завтра в 22:45
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие