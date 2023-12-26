«Северсталь» — «Трактор»: счет матча 3:5, обзор голов

Альберт Яруллин Фото: globallookpress.com
Шайбы в составе гостей забрасывали Альберт Яруллин (дважды), Максим Шабанов, Владимир Ткачев, Чарльз Робинсон.
За «Северсталь» забивали Александр Скоренов, Тимофей Давыдов и Даниил Аймурзин.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Северсталь» (Череповец) — «Трактор» (Челябинск) — 3:5 (0:1, 1:1, 2:3)
Голы: Яруллин — 4 (Ткачев, Шабанов), 10:45 — 0:1. Шабанов — 18 (Ткачев, Юртайкин), 26:30 — 0:2. Скоренов — 15 (мен., Иванцов), 38:52 — 1:2. Ткачев — 10 (Шабанов), 40:44 — 1:3. Давыдов — 2 (Аймурзин, Иванов), 46:04 — 2:3. Яруллин — 5 (Сошников, Бурдасов), 47:28 — 2:4. Робинсон — 7 (Кравцов), 48:22 — 2:5. Аймурзин — 10 (бол., Пилипенко, Лишка), 58:59 — 3:5Вратари: Шугаев (Самойлов, 48:54, 59:18) — ФукалеБроски: 32 (7+15+10) — 27 (6+6+15)Штраф: 6 — 6
«Трактор» стал пятым на «Востоке» с 53 очками. Череповчане идут седьмыми на «Западе» с 45 очками.