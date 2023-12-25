Козлов: Что касается концовки матча, то это показывает характер, волю, уверенность в себе

Главный тренер уфимскогоподвел итог матча против(4:3 ОТ).

«Хорошее начало с нашей стороны, движение шайбы и контроль. Забросили быструю шайбу в большинстве. У нас были ещё возможности игры в большинстве, но не получилось. На мой взгляд, играли вальяжно. ЦСКА добавил, у нас стали возникать сложности в контроле шайбы, тратили много сил у себя в зоне.

Что касается концовки матча, то это показывает характер, волю, уверенность в себе. Хорошая командная победа. Важная победа для нас против очень хорошей команды», — цитирует Козлова «Чемпионат».

«Салават Юлаев» занимает третье место в таблице Восточной конференции с 55 очками в 42 матчах. ЦСКА идет на шестой строчке Запада с 48 очками в 43 играх.