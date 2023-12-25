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    Козлов: Что касается концовки матча, то это показывает характер, волю, уверенность в себе

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Салават Юлаев Динамо
    Главный тренер уфимского «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвел итог матча против «Динамо» (4:3 ОТ).

    Виктор Козлов
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    Виктор Козлов

    «Хорошее начало с нашей стороны, движение шайбы и контроль. Забросили быструю шайбу в большинстве. У нас были ещё возможности игры в большинстве, но не получилось. На мой взгляд, играли вальяжно. ЦСКА добавил, у нас стали возникать сложности в контроле шайбы, тратили много сил у себя в зоне.

    Что касается концовки матча, то это показывает характер, волю, уверенность в себе. Хорошая командная победа. Важная победа для нас против очень хорошей команды», — цитирует Козлова «Чемпионат».

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