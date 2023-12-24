«Северсталь» — «Адмирал»: счет матча 3:1, обзор голов

«Северсталь» Фото: globallookpress.com
На точный бросок Джованни Фьоре хозяева ответили голами Адама Лишки и Александра Скоренова, который оформил дубль.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Северсталь» (Череповец) — «Адмирал» (Владивосток) — 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)
Голы: Фьоре — 8 (Берлев), 12:01 — 0:1. Лишка — 10 (бол., Пилипенко, Аймурзин), 18:36 — 1:1. Скоренов — 13 (Иванцов), 32:05 — 2:1. Скоренов — 14 (п.в., Абросимов), 59:31 — 3:1Вратари: Шугаев — Демченко (58:47 — 59:31)Штраф: 6 — 6Броски: 25 (8+8+9) — 27 (9+8+10)
После этого матча «Северсталь» сохранила 7-е место в таблице Западной конференции (45 очков), «Адмирал» остался на 11-й строчке на Востоке (35 баллов).