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    «Северсталь» взяла верх над «Адмиралом»

    «Северсталь» — «Адмирал»: счет матча 3:1, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Северсталь Адмирал
    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» переиграла «Адмирал» со счетом 3:1.

    «Северсталь»
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    «Северсталь»

    На точный бросок Джованни Фьоре хозяева ответили голами Адама Лишки и Александра Скоренова, который оформил дубль.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Северсталь» (Череповец) — «Адмирал» (Владивосток) — 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)
    Голы: Фьоре — 8 (Берлев), 12:01 — 0:1. Лишка — 10 (бол., Пилипенко, Аймурзин), 18:36 — 1:1. Скоренов — 13 (Иванцов), 32:05 — 2:1. Скоренов — 14 (п.в., Абросимов), 59:31 — 3:1Вратари: Шугаев — Демченко (58:47 — 59:31)Штраф: 6 — 6Броски: 25 (8+8+9) — 27 (9+8+10)

    После этого матча «Северсталь» сохранила 7-е место в таблице Западной конференции (45 очков), «Адмирал» остался на 11-й строчке на Востоке (35 баллов).

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