Козырев: Мы сегодня играли в свою игру — за счет паса, открывания, движения, комбинации

Главный тренерподвел итог матча против(3:1).

«Адмирал здорово играет от обороны, в средней зоне, на контратаках. Очень сложно преодолевать эту оборону. Нам сегодня это удалось за счёт командных действий. Мы сегодня играли в свою игру — в которую играем всегда: за счёт паса, открывания, движения, комбинации.

Хорошо, что вернулся Данил Аймурзин. Как раз внёс креатив, которого нам очень сильно не хватало. До этого мы забивали по одной шайбе, Данил вернулся — и стали побольше забивать», — цитирует Козырева пресс-служба КХЛ.

После этого матча «Северсталь» сохранила 7-е место в таблице Западной конференции (45 очков), «Адмирал» остался на 11-й строчке на Востоке (35 баллов).