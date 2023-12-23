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    Ротенберг: Мы допустили три ошибки, за которые нас соперник наказал

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Торпедо СКА
    Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал поражение своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Торпедо» (1:3).

    Роман Ротенберг
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    Роман Ротенберг

    «Обе команды показали яркий хоккей, который, я думаю, понравился болельщикам. Обе команды играли с шайбой, было много комбинаций. Мы допустили три ошибки, за которые нас соперник наказал.

    Втроём в хоккее выиграть конечно можно, но очень сложно. Делаем выводы и готовимся к следующей игре», — цитирует Ротенберга пресс-служба КХЛ.

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