Ротенберг: Мы допустили три ошибки, за которые нас соперник наказал

Главный тренерпрокомментировал поражение своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с(1:3).

«Обе команды показали яркий хоккей, который, я думаю, понравился болельщикам. Обе команды играли с шайбой, было много комбинаций. Мы допустили три ошибки, за которые нас соперник наказал.

Втроём в хоккее выиграть конечно можно, но очень сложно. Делаем выводы и готовимся к следующей игре», — цитирует Ротенберга пресс-служба КХЛ.

СКА занимает 5-е место в таблице Запада с 55-ю очками в активе. В следующем матче армейцы из Санкт-Петербурга сыграют с московским «Динамо» 25-го декабря.