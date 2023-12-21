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    СКА взял верх в матче с ЦСКА

    СКА — ЦСКА: счет матча 6:2, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ СКА ЦСКА
    В матче регулярного чемпионата КХЛ СКА дома одержал победу над ЦСКА со счетом 6:2.

    СКА
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    СКА

    За питерцев забили Артем Сергеев, Марат Хайруллин, Максим Федотов, Павел Дедунов, Арсений Грицюк и Борна Рендулич, за москвичей — Сергей Плотников и Артем Барабоша.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    СКА (Санкт-Петербург) — ЦСКА (Москва) — 6:2 (1:0, 3:1, 2:1)
    Голы: Сергеев — 2 (Толчинский), 8:52 — 1:0. Хайруллин — 9 (бол., М.С. Федотов), 22:10 — 2:0. Плотников — 9 (Окулов), 24:34 — 2:1. М.С. Федотов — 2 (Глотов, Хайруллин), 30:30 — 3:1. Дедунов — 1 (Глотов, Хайруллин), 36:09 — 4:1. Грицюк — 10 (бол., Хайруллин, М.С. Федотов), 42:38 — 5:1. Барабоша — 1 (Окулов, Светлаков), 53:39 — 5:2. Рендулич — 17 (Хайруллин, Глотов), 58:41 — 6:2Вратари: Серебряков — Федотов (Гамзин, 42:38, Федотов, 45:07)Штраф: 10- 12Броски: 40 (14+13+13) — 39 (7+17+15)

    СКА с 55 очками занимают четвертое место в Западной конференции. ЦСКА с 46 баллами идет шестым на «Западе».

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