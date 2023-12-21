1-й таймАлавес — РеалОнлайн
ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джуд Беллингем«Алавес» — «Реал». Онлайн
  • 23:06
    • «Жирона» не удержала победу в матче с «Бетисом»
  • 22:28
    • Московское «Динамо» по буллитам одолело «Трактор»
  • 22:18
    • СКА взял верх в матче с ЦСКА
    Все новости спорта

    Московское «Динамо» по буллитам одолело «Трактор»

    «Динамо» Москва — «Трактор»: счет матча 4:3 Б, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Динамо Трактор
    В матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» дома по буллитам одержало победу над «Трактором» со счетом 4:3.

    «Динамо» Москва
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Динамо» Москва

    На дубль Никиты Гусева и гол Седрика Пакетта гости ответили точными бросками Семёна Дер-Аргучинцева, Никиты Сошникова и Сергея Телегина.

    Победный буллит забросил Седрик Пакетт.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Динамо» (Москва) — «Трактор» (Челябинск) — 4:3 Б (0:0, 1:1, 2:2, 0:0, 1:0)
    Голы: Гусев — 14, 25:06 — 1:0. Дер-Аргучинцев — 11 (бол., Яруллин), 34:46 — 1:1. Пакетт — 11 (бол., Уил, Менелл), 47:29 — 2:1. Сошников — 6 (Бурдасов, Калинин), 48:15 — 2:2. Телегин — 5 (бол., Шабанов, Ткачев), 53:27 — 2:3. Гусев — 15 (бол., Менелл), 56:22 — 3:3Победный буллит: ПакеттВратари: Коновалов (Моторыгин, 65:00) — МыльниковШтраф: 10 — 9Броски: 41 (9+17+7+8) — 32 (9+11+8+4)

    «Динамо» (60 очков) после 42 матчей лидирует в Западной конференции КХЛ. «Трактор» (49) идет шестым на «Востоке».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Реал» легко разберется с «Алавесом»
  • «Алавес» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • «Манчестер Сити» уверенно выиграет финал клубного чемпионата мира
  • «Манчестер Сити» — «Флуминенсе». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
  • У «Милана» не возникнет проблем в матче с аутсайдером Серии А
  • «Салернитана» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.32
  • Экспресс дня 21 декабря
  • Сегодня в 23:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Алавес — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Флуминенсе
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Салернитана — Милан
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.82
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Шеффилд Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Эмполи — Лацио
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Аль-Ахли Каир — Урава Ред Даймондс
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  2.21
  • Прогноз на матч Виннипег — Бостон
  • Хоккей
  • Послезавтра в 04:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие