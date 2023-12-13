«Оттава» — «Каролина»: счет матча 1:4, обзор голов

Петр Кочетков Фото: globallookpress.com
У «Харрикейнз» 3 (2+1) очка записал в актив Себастьян Ахо, еще один гол забил Сет Джарвис. Голкипер Петр Кочетков отразил 30 бросков из 31.
У «Сенаторз» отличился Джош Норрис, Брэди Ткачак не реализовал буллит.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Оттава» — «Каролина» — 1:4 (1:1, 0:3, 0:0)
Голы: Норрис — 7 (Браннстрем, Жиру), 7:27 — 1:0. Нечас — 8 (бол., Шей, Друри), 18:49 — 1:1. Ахо — 9 (бол., Деанджело, Терявяйнен), 32:18 — 1:2. Джарвис — 10 (Ахо, Орлов), 33:39 — 1:3. Ахо — 10 (Пеши, Шей), 37:19 — 1:4Вратари: Корписало — КочетковШтраф: 20 — 12Броски: 32 (11+8+13) — 28 (14+10+4)
«Каролина» с 31 очком находится на 9-й строчке в Восточной конференции.
«Оттава» (22) — на последнем месте.