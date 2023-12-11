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    Все новости спорта

    «Вашингтон» одолел «Чикаго», у Овечкина результативная передача

    «Чикаго» — «Вашингтон»: счет матча 2:4, обзор голов

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    В матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» в гостях взял верх над «Чикаго» со счетом 4:2.

    Александр Овечкин
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    Александр Овечкин

    У победителей дублем отметился Ник Дауд, также голы забили Энтони Манта и Дилан Строум. Александр Овечкин сделал голевую передачу.

    В составе «Блэкхокс» шайбы забросили Филлип Курашев и Коннор Мерфи.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Чикаго» — «Вашингтон» — 2:4 (0:0, 1:3, 1:1)
    Голы: Курашев — 6 (Джонс, Бедард), 26:49 — 1:0. Манта — 7 (Макмайкл), 28:11 — 1:1. Строум — 11 (Эдмундсон, Овечкин), 33:50 — 1:2. Дауд — 3 (Маленстин, Дженсен), 35:23 — 1:3. Дауд — 4 (Обе-Кубель, Маленстин), 55:58 — 1:4. Мерфи — 1 (Бедард, Курашев), 58:18 — 2:4Вратари: Содерблум (58:32) — КемперШтраф: 6 — 32Броски: 34 (10+12+12) — 27 (9+7+11)

    В нынешнем сезоне Овечкин провел 25 встреч, набрав 16 (5+11) очков.

    «Вашингтон» набрал 31 очко и идет седьмым в таблице Восточной конференции.

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    «Чикаго» (19) располагается на 15-й строчке «Запада».

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