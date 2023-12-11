«Чикаго» — «Вашингтон»: счет матча 2:4, обзор голов

Александр Овечкин Фото: globallookpress.com
У победителей дублем отметился Ник Дауд, также голы забили Энтони Манта и Дилан Строум. Александр Овечкин сделал голевую передачу.
В составе «Блэкхокс» шайбы забросили Филлип Курашев и Коннор Мерфи.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Чикаго» — «Вашингтон» — 2:4 (0:0, 1:3, 1:1)
Голы: Курашев — 6 (Джонс, Бедард), 26:49 — 1:0. Манта — 7 (Макмайкл), 28:11 — 1:1. Строум — 11 (Эдмундсон, Овечкин), 33:50 — 1:2. Дауд — 3 (Маленстин, Дженсен), 35:23 — 1:3. Дауд — 4 (Обе-Кубель, Маленстин), 55:58 — 1:4. Мерфи — 1 (Бедард, Курашев), 58:18 — 2:4Вратари: Содерблум (58:32) — КемперШтраф: 6 — 32Броски: 34 (10+12+12) — 27 (9+7+11)
В нынешнем сезоне Овечкин провел 25 встреч, набрав 16 (5+11) очков.
«Вашингтон» набрал 31 очко и идет седьмым в таблице Восточной конференции.
«Чикаго» (19) располагается на 15-й строчке «Запада».