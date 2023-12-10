«Нью-Йорк Айлендерс» — «Лос-Анджелес»: счет матча 3:2 ОТ, обзор голов

на своем льду в овертайме одолелив матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

У хозяев дубль оформил Андерс Ли, еще один гол забил Жана-Габриэль Пажо.

В составе «Лос-Анджелеса» отличились Адриан Кемпе и россиянин Владислав Гавриков.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Айлендерс» — «Лос-Анджелес» — 3:2 ОТ (0:0, 0:2, 2:0, 1:0) Голы: Кемпе — 9 (бол., Фиала, Даути), 25:40 — 0:1. Гавриков — 3 (Фиала, Дано), 29:08 — 0:2. Ли — 6 (Райлли, Барзал), 48:42 — 1:2. Ли — 7 (Мэйфилд, Хорват), 55:49 — 2:2. Пажо — 2 (Хольмстрем, Добсон), 60:13 — 3:2Вратари: Сорокин — ТэлботШтраф: 15 — 13Броски: 30 (11+6+12+1) — 36 (9+15+12+0)

«Айлендерс» набрали 31 очко и находятся на шестом месте в таблице Восточной конференции.

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«Лос-Анджелес» (36) — на второй позиции таблицы «Запада».