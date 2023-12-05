«Витязь» — «Салават Юлаев»: счет матча 2:5, обзор голов

«Салават Юлаев» Фото: globallookpress.com
В составе хозяев шайбы забросили Иван Савчик и Иван Воробьев.
За уфимцев отличились Александр Шаров (дубль), Григорий Панин, Джош Лейво и Александер Хмелевский.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Витязь» (Московская область) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 2:5 (1:3, 0:1, 1:1)
Голы: Панин — 1 (Башкиров), 5:34 — 0:1. Савчик — 8 (Воробьев), 8:23 — 1:1. Шаров — 8 (Шмелев, Науменков), 9:47 — 1:2. Хмелевский — 19 (Ливо, Науменков), 18:14 — 1:3. Шаров — 9 (Панин, Сучков), 32:35 — 1:4. Воробьев — 3 (Педан), 40:50 — 2:4. Ливо — 5 (п.в., Хмелевский), 58:32 — 2:5Вратари: Дорожко (Шикин, 18:14, 58:15 — 58:32) — ЕжовБроски: 20 (3+6+11) — 26 (10+9+7)Штраф: 4 — 14
«Витязь» замыкает таблицу Западной конференции с 31 очком. «Салават Юлаев» (49) идет третьим на «Востоке».