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    «Салават Юлаев» уверенно победил в гостях «Витязь»

    «Витязь» — «Салават Юлаев»: счет матча 2:5, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Витязь Салават Юлаев
    Уфимский «Салават Юлаев» победил «Витязь» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 5:2.

    «Салават Юлаев»
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    «Салават Юлаев»

    В составе хозяев шайбы забросили Иван Савчик и Иван Воробьев.

    За уфимцев отличились Александр Шаров (дубль), Григорий Панин, Джош Лейво и Александер Хмелевский.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Витязь» (Московская область) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 2:5 (1:3, 0:1, 1:1)
    Голы: Панин — 1 (Башкиров), 5:34 — 0:1. Савчик — 8 (Воробьев), 8:23 — 1:1. Шаров — 8 (Шмелев, Науменков), 9:47 — 1:2. Хмелевский — 19 (Ливо, Науменков), 18:14 — 1:3. Шаров — 9 (Панин, Сучков), 32:35 — 1:4. Воробьев — 3 (Педан), 40:50 — 2:4. Ливо — 5 (п.в., Хмелевский), 58:32 — 2:5Вратари: Дорожко (Шикин, 18:14, 58:15 — 58:32) — ЕжовБроски: 20 (3+6+11) — 26 (10+9+7)Штраф: 4 — 14

    «Витязь» замыкает таблицу Западной конференции с 31 очком. «Салават Юлаев» (49) идет третьим на «Востоке».

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