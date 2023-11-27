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    Козлов сравнил «Ладу» с «Вегасом»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Лада Салават Юлаев КХЛ Вегас Голден Найтс НХЛ
    Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов оценил выступление «Лады» в текущем сезоне.

    Виктор Козлов
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    Виктор Козлов

    Тольяттинский клуб проводит первый сезон в КХЛ после пятилетнего отсутствия. На данный момент «Лада» занимает третье место в Восточной конференции.

    «У них хороший тренерский штаб, хороший подбор игроков. И играют в хороший хоккей. Тут ничего удивительного. КХЛ стала более ровной, сейчас уже нет явных аутсайдеров.

    Сколько у них игроков пришло новых из хороших команд? Они играли на хорошем уровне. Давай с "Вегасом" сравним. Игроки, которые перешли в "Ладу," все играли на хорошем уровне.

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    • Кто сказал, что Фисенко и Шумаков списанные? Это игроки хорошего уровня, у которых, может быть, не получилось в прошлых командах, но они сильные игроки. Сейчас они получили свою роль, больше времени на льду. Поэтому проводят хороший сезон. Кроме того, легионеры смотрятся хорошо», — приводит слова Козлова «Спорт-Экспресс».

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