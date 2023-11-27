Козлов сравнил «Ладу» с «Вегасом»

Главный тренер «Салавата Юлаева»оценил выступлениев текущем сезоне.

Тольяттинский клуб проводит первый сезон в КХЛ после пятилетнего отсутствия. На данный момент «Лада» занимает третье место в Восточной конференции.

«У них хороший тренерский штаб, хороший подбор игроков. И играют в хороший хоккей. Тут ничего удивительного. КХЛ стала более ровной, сейчас уже нет явных аутсайдеров.

Сколько у них игроков пришло новых из хороших команд? Они играли на хорошем уровне. Давай с "Вегасом" сравним. Игроки, которые перешли в "Ладу," все играли на хорошем уровне.

Кто сказал, что Фисенко и Шумаков списанные? Это игроки хорошего уровня, у которых, может быть, не получилось в прошлых командах, но они сильные игроки. Сейчас они получили свою роль, больше времени на льду. Поэтому проводят хороший сезон. Кроме того, легионеры смотрятся хорошо», — приводит слова Козлова «Спорт-Экспресс».