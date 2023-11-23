Никишин: Гол Воробьева — ключевой момент в матче со «Спартаком»

Защитниквысказался о победе своей команды в регулярном чемпионате КХЛ со(3:2).

«Помнили, что проиграли два матча "Спартаку", поэтому настраивались дополнительно. Но с нашим нынешним положением в турнирной таблице стараемся настраиваться так на каждую команду.

Ключевой момент матча? Гол Воробьёва, по-любому. Гол в раздевалку придал импульс, это был нужный гол. На эмоциях готовились к следующему периоду», — сказал Никишин Чемпионату.

После победы над «Спартаком» СКА занимает 5-е место в таблице Запада с 40 очками в активе. В следующем матче подопечные Романа Ротенберга сыграют с «Торпедо» 25-го ноября.