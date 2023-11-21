Кравец: Было очень напряженно, до сих пор внутри все движется

Главный тренерпрокомментировал победу над(2:1 ОТ) в Челябинске.

«Готовились очень серьёзно, понимая, что "Трактор" уверенно проводит последние матчи. Там четыре звена сбалансированных, вратари хорошие — настраивались как на игру плей-офф. Было очень напряжённо, до сих пор внутри всё движется. Но ребята молодцы, тактически правильно сыграли, самоотверженно, практически не удалялись. Ну и снова здорово использовали моменты.

Вратарский вопрос? Пока у нас есть Мишуров и Проскуряков. Хомченко приедет — посмотрим, что он может, готов ли он. Надеюсь, что Павел будет хорошей подмогой. Шулака снова не было? Очень хорошо ребята отыграли в прошлом матче в сложившихся парах, и мы решили ещё одну игру так провести. Думаю, что в игре с "Салаватом" найдём Либору место в составе», — цитирует Кравца «Чемпионат».

«Авангард занимает второе место в Восточной конференции КХЛ. "Трактор" идет пятым.