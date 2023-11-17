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    Мартемянов: За последние два матча нападающие наши забили 0 голов, так невозможно выиграть

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Амур Нефтехимик
    Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов прокомментировал поражение своей команды в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ от «Нефтехимика» (0:4).

    Андрей Мартемьянов
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    Андрей Мартемьянов

    «Как предполагали, что "Нефтехимик" очень мощно начнёт, так и случилось. Пропустили быстрые два гола, потом больше раскрывались. По самоотдаче, в принципе, к парням нашим претензий нет, а вот по реализации голевых моментов — за последние два матча нападающие наши забили 0 голов, так невозможно выиграть, и как результат — старались, лезли, шайба не заходит. Хотел бы отметить вратаря "Нефтехимика", очень надёжно парень сыграл, молодец.

    С 28 октября чередуем победы с поражениями? Чего не хватает, чтобы заиграть более уверенно и стабильно? Результатов положительных», — сказал Мартемьянов на пресс-конференции.

    Нижнекамский клуб после этого успеха имеет теперь 31 очко и вышел на девятое место на «Западе», обогнав как раз «Амур», у которого на очко меньше.

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