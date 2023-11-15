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    Рябыкин: Очень здорово, что мы выиграли, для нас была важная игра в плане набора очков

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Сочи Витязь
    Главный тренер «Витязя» Дмитрий Рябыкин подвел итог матча против «Сочи» (3:1).

    Дмитрий Рябыкин
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    Дмитрий Рябыкин

    «Очень здорово, что мы выиграли, для нас была важная игра в плане набора очков. Показали очень хороший хоккей, мне понравилось. Командная победа, здорово. Честно сказать, "Сочи" во вчерашней игре владел инициативой и благодаря нашему вратарю мы выстояли. А сегодня инициатива была наоборот на стороне "Витязя", ситуация поменялась, забили хорошие голы.

    Обе игры с "Сочи" сыграл Максим Дорожко? Мы всегда планируем от игры к игре, после каждого матча садимся с тренером вратарей и решаем, кто будет играть дальше», — цитирует Рябыкина пресс-служба КХЛ.

    После этого матча «Витязь» остался на последнем, 11-м месте в таблице Западной конференции (24 очка), «Сочи» занимает 9-ю строчку на Западе (26 баллов).

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