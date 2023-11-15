Рябыкин: Очень здорово, что мы выиграли, для нас была важная игра в плане набора очков

Главный тренерподвел итог матча против(3:1).

«Очень здорово, что мы выиграли, для нас была важная игра в плане набора очков. Показали очень хороший хоккей, мне понравилось. Командная победа, здорово. Честно сказать, "Сочи" во вчерашней игре владел инициативой и благодаря нашему вратарю мы выстояли. А сегодня инициатива была наоборот на стороне "Витязя", ситуация поменялась, забили хорошие голы.

Обе игры с "Сочи" сыграл Максим Дорожко? Мы всегда планируем от игры к игре, после каждого матча садимся с тренером вратарей и решаем, кто будет играть дальше», — цитирует Рябыкина пресс-служба КХЛ.

После этого матча «Витязь» остался на последнем, 11-м месте в таблице Западной конференции (24 очка), «Сочи» занимает 9-ю строчку на Западе (26 баллов).