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    Разин: Хорошее большинство было, это тоже предрешило исход матча

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Динамо Металлург Мг
    Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин рассказал о победе над «Динамо» (4:1).

    Андрей Разин
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    Андрей Разин

    «Сегодня сыграли очень дисциплинированно, всего одно удаление получили в начале матча. Потом с этим проблем не было. Хорошее большинство сегодня было, это тоже предрешило исход матча. Не скажу, что игра была лёгкой. Были моменты, когда соперник мог её перевернуть. Командная победа, нас с победой.

    Не знаю, что с Паливко, он едет на снимок. Врачи сказали, что возможна операция, не всё так просто. У Ерёменко тяжёлый перелом, который корректировался спустя неделю, дней десять. Дело идёт к тому, что скоро снимок сделают, и если всё нормально, то должен выйти. Надеемся, что до Матча звёзд вернётся.

    Как я могу не быть доволен большинством, если 75% реализовали? Конечно, я доволен», — приводит слова Разина сайт КХЛ.

    «Металлург» одержал пятую победу подряд и вышел в лидеры на «Востоке». «Динамо» идет седьмым в таблице Западной конференции.

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