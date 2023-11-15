Разин: Хорошее большинство было, это тоже предрешило исход матча

Главный тренеррассказал о победе над(4:1).

«Сегодня сыграли очень дисциплинированно, всего одно удаление получили в начале матча. Потом с этим проблем не было. Хорошее большинство сегодня было, это тоже предрешило исход матча. Не скажу, что игра была лёгкой. Были моменты, когда соперник мог её перевернуть. Командная победа, нас с победой.

Не знаю, что с Паливко, он едет на снимок. Врачи сказали, что возможна операция, не всё так просто. У Ерёменко тяжёлый перелом, который корректировался спустя неделю, дней десять. Дело идёт к тому, что скоро снимок сделают, и если всё нормально, то должен выйти. Надеемся, что до Матча звёзд вернётся.

Как я могу не быть доволен большинством, если 75% реализовали? Конечно, я доволен», — приводит слова Разина сайт КХЛ.

«Металлург» одержал пятую победу подряд и вышел в лидеры на «Востоке». «Динамо» идет седьмым в таблице Западной конференции.