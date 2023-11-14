Билялетдинов: Ситуация сложная, но ничего не остается, кроме как работать

Главный тренерпрокомментировал домашнюю игру со(2:4).

«К сожалению, сыграли неудачно. Мы готовились к матчу, понимали, какой серьёзной будет эта игра. Накануне была хорошая тренировка, и утром покатались с хорошим настроем. Было видно, что мы сфокусированы на игре. Но не всё получилось, не все смогли сыграть так, как надо играть. Будем работать. Ситуация сложная, но ничего не остается, кроме как работать.

Что пошло не так в третьем периоде? Соперник неплохо играл в нашей зоне — они хорошо двигались, создавали нам трудности. Но я не могу сказать, чтобы были серьёзные моменты. В третьей шайбе, решающей, мы допустили ошибку, да. Так случилось.

У Тимура Билялова были проблемы со здоровьем? Никаких проблем нет. Мы хорошо знаем Тимура, понимаем, как он может играть. Ахтямова нужно было проверить, дали ему такой шанс. Должен сказать, что сыграл он неплохо. Может быть, не так здорово, но хорошо. Я не хочу его ни в чём винить. Может быть, первая шайба была неудачной — она из-под ног выскочила, он мог её не увидеть. А в целом играл надёжно.

У "Ак Барса" череда поражений — это какой-то спад? Многие об этом спрашивают. Конечно, есть проблемы. Это всегда возникает, когда команда неудачно выступает. Мы стараемся поправить ситуацию и работать над этим.

Артём Лукоянов сказал, что на льду игра была безэмоциональной? Не могу так сказать. Ребята играли на хороших эмоциях, каждый старался сыграть достойно. Может быть, кто-то даже перегорел немножко. Но в плане мотивации вопросов не было», — цитирует Билялетдинова сайт «Ак Барса».

СКА поднялся на 5-е место в турнирной таблице Западной конференции. Казанцы занимают 5-е место «Востока».